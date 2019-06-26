İstanbul'da Bir Yolcuğu Uçağının 30 Metre Üstünden Drone Geçti

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte hayatımıza pek çok yeni ürün girdi. Bu ürünlerin en çok tercih edilenlerinden bir tanesi ise drone'lar oldu. Drone'ların video çekim kalitelerinin yüksek olması, fotoğraf ve video çekme hobisi olan insanları ciddi anlamda kendisine bağlayan unsurlardan bir tanesi oldu. Ancak drone'ların bazı risklerinin olduğu da yetkililerin dikkatlerinden kaçmadı ve bir çok ülke, özellikle havalimanlarına yakın bölgelerde ve hava trafiğinin yüksek olduğu alanlarda drone uçuşlarını yasakladı. Söz konusu yasak ülkemizde de uygulanıyor ve cezası 8.438 TL. Ancak bu ceza, drone meraklılarını korkutmuş gibi görünmüyor. Böyle düşünülmesinin nedeni ise bugün öğlen saatlerinde İstanbul'da yaşanan bir olay. Yerden yaklaşık 450 metre (1.500 feet) yükseklikte yaşanan olayda bir yolcu uçağının pilotu, uçağın 30 metre kadar üzerinden bir drone geçtiğini kuleye raporladı.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nın yakınlarında gerçekleşen bu olayla ilgili olarak yetkililer de harekete geçtiler. Drone'u kim ya da kimlerin uçurduğunu tespit etmek için çalışmalara başlayan yetkililer, kimlik tespitinin ardından gerekli cezai işlemlerin uygulanacağını söylediler. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) tarafından düzenlenen yönetmenliğe göre bu drone'u uçurunlar, 8.438 TL para cezasına çarptırılacaklar. Benzer şekilde izinsiz veya kayıtsız bir şekilde drone uçurmanın cezası da 8.438 TL. Bu olayın haricinde ise kişilerin özel hayatlarını ifşa edecek şekilde çekimlerin yapılmasının cezası ise 2.124 TL olarak belirlenmiş durumda.

Bu tarz tehlikeli olaylar yalnızca ülkemizde gerçekleşmiyor. Federal Havacılık İdaresi (FAA) konuyla ilgili olarak, havalimanlarının yakınlarında uçurulan drone sayılarının tüm dünyada artmaya başladığını, her ay 100'den fazla drone vakası ile karşılaştıklarını ifade ettiler. Drone uçurmak için belirli yetkinliklere sahip olunması gerektiğini belirten FAA yetkilileri, havalimanları yakınlarında uçurulan drone'ların uçuş güvenliğini tehlikeye attığını, drone'lar nedeniyle uçuşların aksadığını ve olası bir kazanın yaşanmasının an meselesi olduğunu söylediler. Konuyla ilgili geçmişte yaşanan olayları da aktaran FAA yetkilileri, ocak ayında Londra'da yaşanan olayda bir drone'un uçurulması nedeniyle tüm hava trafiğinin 1.5 saat boyunca durdurulduğunu söylediler.