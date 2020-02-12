12.02.2020 14:31 | Son Güncelleme: 12.02.2020 14:31

İstanbul'da bir sürücü, park yeri tartışması sonrası otoparkın önünü kapatan otomobile lüks aracı ile defalarca çarptı. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu ile saniye saniye görüntülendi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA