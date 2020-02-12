İstanbul'da bir sürücü, park yeri tartışması sonrası otoparkın önünü kapatan otomobile lüks aracı...
Haberler » 3. Sayfa » İstanbul'da bir sürücü, park yeri tartışması sonrası otoparkın önünü kapatan otomobile lüks aracı... - Haberler

İstanbul'da bir sürücü, park yeri tartışması sonrası otoparkın önünü kapatan otomobile lüks aracı...

İstanbul'da bir sürücü, park yeri tartışması sonrası otoparkın önünü kapatan otomobile lüks aracı ile defalarca çarptı.

12.02.2020 14:31 | Son Güncelleme: 12.02.2020 14:31
İstanbul'da bir sürücü, park yeri tartışması sonrası otoparkın önünü kapatan otomobile lüks aracı...

'da bir sürücü, park yeri tartışması sonrası otoparkın önünü kapatan otomobile lüks aracı ile defalarca çarptı. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu ile saniye saniye görüntülendi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler