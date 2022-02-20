İstanbul'da bir kişiyi öldürdüğü iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı - Haberler
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İstanbul'da bir kişiyi öldürdüğü iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı

AA, Uğur İslamoğlu - Güncel
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İstanbul'da bir kişiyi öldürdüğü iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde bir kişinin öldüğü silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı.

İSTANBUL (AA) - İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde bir kişinin öldüğü silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Serdar Karakoç'un (39) 6 Ocak'ta Çırçır Mahallesi'ndeki iş yerinde silahla vurularak öldürülmesine ilişkin çalışma yürüttü.

Yapılan incelemede, Karakoç'un olay günü saat 22.22'de eşiyle telefonda görüştüğü, görüşme sırasında iş yerine giren birileriyle tartışmaya başladığı ardından da telefonu kapattığı ortaya çıktı.

Karakoç'un bulunduğu iş yerini gören güvenlik kameralarına ait görüntüleri inceleyen polis, kapüşon ve cerrahi maskeyle yüzünü gizlemeye çalışan 1 şüphelinin, saat 22.22'de iş yerine girdiğini, 1 dakika sonra da buradan koşarak çıktığını belirledi.

Araştırmalarda kaçış istikameti ve kimliği belirlenen zanlı B.D'yi (24) yakalayan ekipler, olayın azmettirici olabileceği değerlendirilen M.T.D. ve Ş.D. isimli 2 kadın şüpheliyi de gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden B.D'nin tutuklandığı, M.T.D. ile Ş.D'nin savcılıkça serbest bırakıldığı öğrenildi.

AA / Uğur İslamoğlu - Güncel

Cinayet Büro Amirliği, Asayiş Şube Müdürlüğü, Eyüpsultan, İstanbul, Güncel, Haberler

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