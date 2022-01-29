İstanbul'da bir kadının kayınpederi tarafından öldürülmesine ilişkin 4 kişi tutuklandı

İSTANBUL (AA) - İstanbul'un Kartal ilçesinde Safura Gülistan'ın kayınpederi tarafından öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 7 kişiden 4'ü tutuklandı.

Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerince, 26 Ocak'ta Gümüşpınar Mahallesi'nde Safura Gülistan'ın (37) öldürülmesiyle sonuçlanan olaya ilişkin gözaltına alınan ve Anadolu Adalet Sarayına sevk edilen 7 kişinin işlemleri tamamlandı.

Adliyede nöbetçi savcılığa çıkarılan Safura Gülistan'ın kayınpederi Galip G, eşi Abdurrahman G, kayınvalidesi Medine G, kocasının akrabalarından Ferhat G, Mehmet Sıddık G, Necdet G. ve Mehmet Zekeriya G'nin ifadeleri alındı.

Savcılık, şüphelilerden Galip G, Medine G, Abdurrahman G. ve Mehmet Sıddık G'yi "yakın akrabayı töre saikiyle öldürme" suçundan tutuklanmaları talebiyle, diğer 3 şüpheliyi ise adli kontrol altına alınmaları istemiyle nöbetçi hakimliğe gönderdi.

Savcılığın tutuklamaya sevk yazısında, öldürme eylemini gerçekleştiren kişinin Galip G. olduğunun anlaşıldığı, ayrıca olayda kullandığı tabancanın da ele geçirildiği belirtildi.

Yapılan incelemede, yaşamını yitiren Safura Gülistan'ın üzerinde 100 lira para ile ablasının telefon numarasının yazılı olduğu bir kağıt bulunduğu belirtilen sevk yazısında, Safura Gülistan'ın içinde bulunduğu durumdan kaçmaya yönelik hazırlık yaptığının değerlendirildiği kaydedildi.

Sevk yazısında, Safura Gülistan'ın başka bir erkekle mesajlaştığını Mehmet Sıddık G'nin tespit ettiği, aile içerisinde bu durumun görüşüldüğü, ayrıca Safura Gülistan'ın ailesine de bu durumun bildirildiği anlatıldı.

Safura Gülistan'ın bir süre sonra ablasının evine bırakıldığı aktarılan sevk yazısında, bir süre sonra maktulün eşi, kayınpederi ve kayınvalidesi tarafından alınarak kendi evine götürüldüğü bilgisi verildi.

Sevk yazısında, aile meclisinin Galip G. ve Medine G'nin evinde toplandığı, aralarında diğer şüphelilerin de bulunduğu, Galip G'nin 26 Ocak'ta gece mesaisinden sonra kendi evi yerine oğlu ile gelininin evine gittiği, oğlu Abdurrahman G'nin de daha önceden planlandığı şekilde evden ayrıldığı kaydedildi.

Şüpheli Galip G'nin, olay saatinde kimsenin evde olmadığını, bir anlık kararla eylemi gerçekleştirdiğini ve kimsenin kendisine yardım etmediğini söylediği aktarılan sevk yazısında, şüphelilerin fikir ve eylem birliği içerisinde oldukları, kararın icrası olarak da Galip G'nin namus kurtarmak adına aile meclisinin kararı olarak töre saikiyle gelinini öldürmekle görevlendirildiği savunuldu.

Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, sevk edilen 4 şüphelinin tutuklanmasına, 3 şüphelinin de adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.