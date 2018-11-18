İstanbul'da Bir Kadın Metro Raylarına Atladı
İstanbul'da Zeytinburnu Metro İstasyonunda bir kadın raylara atladı.
İstanbul'da Zeytinburnu Metro İstasyonunda bir kadın raylara atladı. İstasyon bir süre yolcu alımına kapatıldı. Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından M1 Yenikapı-Havalimanı Hattı Zeytinburnu yolcu istasyonu yolcu alımıyla ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada, "M1 Yenikapı- Havalimanı hattı Zeytinburnu İstasyonu yolcu alımına kapatılmıştır." ifadeleri kullanıldı.
İBB'DEN AÇIKLAMA
Konuyla ilgili İstanbul Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, "M1 Yenikapı-Havalimanı Hattı'nda Zeytinburnu İstasyonu 1. Peronda 18: 55 saatlerinde 30 yaşlarında kadın bir yolcu raylara atlamıştır. Olaya anında müdahale edilmiştir. İtfaiye ve sağlık ekiplerinin müdahalesiyle kurtarılan vatandaş hastaneye kaldırılmıştır" denildi.
(Medeni Topaloğlu/İHA)