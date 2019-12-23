İstanbul'da bir kadın evinde ölü bulundu
Esenyurt'ta, 36 yaşındaki bir kadın evinde ölü bulundu.
Esenyurt'ta, 36 yaşındaki bir kadın evinde ölü bulundu.
Alınan bilgiye göre, Hürriyet Mahallesi İskete Sokağı'ndaki evine giden eş, karısı Nihal Ç'nin kapıyı açmaması üzerine komşularıyla çilingir çağırdı.
Kapının açılmasıyla içeri girenler, 3 çocuk annesi Nihal Ç'nin çocuklarının odasında hareketsiz yattığını görerek, sağlık ekiplerine ve polise haber verdi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Nihal Ç'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Cenaze, olay yerindeki incelemenin ardından morga kaldırıldı.