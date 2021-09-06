İstanbul'da bir iş yerinde yangın çıktı
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İstanbul'da bir iş yerinde yangın çıktı

İstanbul'da bir iş yerinde yangın çıktı
Anadolu Ajansı / Muhammed Gencebay Gür - Haberler | Güncel

Arnavutköy'deki bir iş yerinde gece saatlerinde çıkan yangın kontrol altına alındı.

Arnavutköy'deki bir iş yerinde gece saatlerinde çıkan yangın kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Hadımköy Mahallesi Dr. Mithat Martı Caddesi'ndeki bir iş yerinde, sebebi henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı çıkan yangın sabah 06.30 itibarıyla itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

İçerisinde birden fazla iş koluna ait alanın bulunduğu binada çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle binayı etkisi altına aldı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Güvenlik güçlerince caddede şerit çekilerek önlem alınırken itfaiye ekipleri de yangını söndürmek için çalışma başlattı.

Yangının söndürülmesi için çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi ve su tankeri olay yerine sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin olay yerindeki soğutma çalışmaları devam ediyor.

İstanbul'da bir iş yerinde yangın çıktı
İstanbul'da bir iş yerinde yangın çıktı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Gencebay Gür

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