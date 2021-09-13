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Bir iş yerinde çıkan yangın hasara neden oldu

AA / Muhammed Gencebay Gür - Haberler | Güncel

İstanbul Kadıköy'de, bir binanın giriş katındaki iş yerinde çıkan yangın söndürüldü.

İstanbul Kadıköy'de, bir binanın giriş katındaki iş yerinde çıkan yangın söndürüldü.

Sahrayı Cedit Mahallesi Akgül Çıkmazı Sokak'taki 4 katlı binanın giriş katındaki iş yerinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine, olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye görevlilerince kısa sürede kontrol altına alınan yangın söndürüldü. Yangında, iş yerinde hasar oluştu.

Bina sakinlerinden Nilüfer Aydın, yangın çıktıktan sonra balkondan baktığını ancak bir şey göremediğini ifade ederek, "Ben tam yatmak üzereydim. Çok az bir koku duydum. Hatta balkondan çıktım, bir şey var mı diye. Bir şey görmedim, sonra yattım. 15 dakika sonra zile basıldı. Apar topar çıktık dışarıya, o sırada yanıyordu. Çok şükür kimseye bir şey olmadı." dedi.

Bir iş yerinde çıkan yangın hasara neden oldu

Bir iş yerinde çıkan yangın hasara neden oldu

Bir iş yerinde çıkan yangın hasara neden oldu

Bir iş yerinde çıkan yangın hasara neden oldu

Bir iş yerinde çıkan yangın hasara neden oldu

Bir iş yerinde çıkan yangın hasara neden oldu

Bir iş yerinde çıkan yangın hasara neden oldu

Bir iş yerinde çıkan yangın hasara neden oldu

Bir iş yerinde çıkan yangın hasara neden oldu
AA / Muhammed Gencebay Gür - Son Dakika Haberleri
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