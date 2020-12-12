İstanbul'da bir ilginç kaza!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

İstanbul'da bir ilginç kaza!

12.12.2020 11:28 | Son Güncelleme: 12.12.2020 11:36
İstanbul'da bir ilginç kaza!

Atatürk Köprüsü-Unkapanı Yönü, sağ şerit trafik kazası (hasarlı) nedeni ile 1 şerit trafiğe kapalı. Ekip sevk edildi.

Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla İstanbul'da cadde ve sokaklar sessizliğe büründü. Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında pazartesi günü saat 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması 21.00 itibarıyla başladı.

BOŞ YOLDA KAZA

İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle trafiğin neredeyse sıfıra indiği Atatürk Köprüsü-Unkapanı Yönü'nde bir kaza yaşandı. Bir şerit trafiğe kapatılırken, bölgeye ekipler sevk edildi.

İlgili Haberler

İstanbul'da ilginç kazalar kamerada
İstanbul'da ilginç kazalar kamerada
İstanbul'un göbeğinde feci zincirleme kaza kamerada
İstanbul'un göbeğinde feci zincirleme kaza kamerada
Eski hakim ve savcının oğlu Görkem Sertaç Göçmen'in davasında ilginç ayrıntı
Eski hakim ve savcının oğlu Görkem Sertaç Göçmen'in davasında ilginç ayrıntı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İlham Aliyev Ruhsar Pekcan Süleyman Soylu Ekrem İmamoğlu Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Hadise Hakan Taşıyan Birkan Sokullu İbrahim Tatlıses
Spor Samatta Samet Aybaba Cüneyt Çakır Emre Belözoğlu İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kız Ateş İlaç Aralık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İstanbul'da bir ilginç kaza! - İstanbul
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.12.2020 11:40:45. #1.15#
title