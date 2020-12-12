İstanbul'da bir ilginç kaza!
12.12.2020 11:28 | Son Güncelleme: 12.12.2020 11:36
Atatürk Köprüsü-Unkapanı Yönü, sağ şerit trafik kazası (hasarlı) nedeni ile 1 şerit trafiğe kapalı. Ekip sevk edildi.
Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla İstanbul'da cadde ve sokaklar sessizliğe büründü. Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında pazartesi günü saat 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması 21.00 itibarıyla başladı.
BOŞ YOLDA KAZA
İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle trafiğin neredeyse sıfıra indiği Atatürk Köprüsü-Unkapanı Yönü'nde bir kaza yaşandı. Bir şerit trafiğe kapatılırken, bölgeye ekipler sevk edildi.