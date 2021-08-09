İstanbul'da bir haftada 39 bin 917 sürücüye ceza yazıldı
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İstanbul'da bir haftada 39 bin 917 sürücüye ceza yazıldı

İstanbul'da bir haftada 39 bin 917 sürücüye ceza yazıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İstanbul'da 2-8 Ağustos tarihleri arasında yapılan trafik denetimlerde kuralları ihlal eden toplam 39 bin 917 sürücüye cezai işlem uygulandı.

İstanbul'da 2-8 Ağustos tarihleri arasında yapılan trafik denetimlerde kuralları ihlal eden toplam 39 bin 917 sürücüye cezai işlem uygulandı. Öte yandan bir hafta içerisinde yaşanan 835 trafik kazasında 470 kişi yaralanırken 3 kişi de hayatını kaybetti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü bünyesinde kentte 2-8 Ağustos tarihleri arasında kent genelinde trafik ihlallerine yönelik denetimlerini sürdürdü. Yapılan denetimlerde emniyet şeridini ihlalden 858 sürücüye, hız ihlalinden 2 bin 620 araç sürücüsüne, alkollü araç kullanmaktan 556 sürücüye, park ihlalinden 11 bin 183 sürücüye, emniyet kemeri takmamaktan 2 bin 141 sürücüye, seyir halinde cep telefonu ile konuşmaktan 2 bin 899 sürücüye cezai işlem uygulandı. Denetimlerde 19 bin 660 sürücüye de diğer suçlardan olmak üzere toplamda 39 bin 917 sürücüye cezai işlem uygulandı.

Öte yandan mega kentte bir hafta içerisinde polis ekiplerinin 835 trafik kazasına müdahale ettiği meydana gelen kazalarda 470 vatandaşın yaralandığı ve 3 vatandaşın da hayatını kaybettiği öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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