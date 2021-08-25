İstanbul'da bir grup öğrenci harçlıklarını sel bölgesine gönderdi
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İstanbul'da bir grup öğrenci harçlıklarını sel bölgesine gönderdi

İstanbul'da bir grup öğrenci harçlıklarını sel bölgesine gönderdi
Anadolu Ajansı / Semih Yüksel - Haberler | Güncel

İstanbul'da Beykoz Belediyesi Sanat ve Eğitim Merkezinden (BEYSEM) bir grup öğrenci, harçlıklarını sel felaketinin yaşandığı Abana ilçesine gönderdi.

İstanbul'da Beykoz Belediyesi Sanat ve Eğitim Merkezinden (BEYSEM) bir grup öğrenci, harçlıklarını sel felaketinin yaşandığı Abana ilçesine gönderdi.

Öğrenciler, yazdıkları mektuplarda, bölge halkının üzüntüsünü paylaştıklarını ifade etti. Bir an önce hayatın normale dönmesini temenni eden öğrenciler, yaşanan zor günlerde bir nebze olsun umut olmak istediklerini dile getirdi.

Harçlıklarını bir kumbarada toplayan öğrencilerin afet bölgesine gönderdikleri destek, Beykoz Belediye Meclis Üyesi Engin Yıldız ttarafından Abana Belediyesi yetkililerine teslim edildi.

Yıldız, AA muhabirine, bölgede 11 Ağustos'ta yaşanan sel felaketini derin üzüntüyle takip ettiklerini söyledi.

BEYSEM'deki öğrencilerin de bu felaket sonrası büyük üzüntü yaşadığını anlatan Yıldız, "Yaşları 7 ila 10 arasında değişen evlatlarımız, kendilerince böyle bir destek paketi hazırlamışlar. Yazdıkları mektuplarla sel afetinden etkilenen arkadaşlarının acısını paylamışlar ve bir nebze de olsa destek olabilmek adına harçlıklarını bir araya getirmişler. Bana da vesile oldu, memleketim Kastamonu'daki sel bölgesine bu anlamlı destek paketini getirdim. Çocuklarımızın bu iyilik hareketi, yaşadığımız şu zor günlerde yüreklerimize umut oldu." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Semih Yüksel

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