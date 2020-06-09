İstanbul'da bir binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü
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İstanbul'da bir binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü

İstanbul Esenler'de 6 katlı binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İstanbul'da bir binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü
09.06.2020 05:55 | Son Güncelleme: 09.06.2020 06:30

İstanbul Esenler'de 6 katlı binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Menderes Mahallesi 323. Sokak'ta bulunan 6 katlı binanın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Binadakiler kendi imkanlarıyla çıkarken, polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.

İtfaiye ekiplerinin kısa sürede söndürdüğü yangın, binada maddi hasara neden oldu.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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