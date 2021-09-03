Binanın çatı katın çıkan yangın büyümeden söndürüldü
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Binanın çatı katın çıkan yangın büyümeden söndürüldü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Binanın çatı katın çıkan yangın büyümeden söndürüldü İstanbul serbest bölge içerisinde bulunan bir binanın çatı katında yangın çıktı.

Binanın çatı katın çıkan yangın büyümeden söndürüldü

İSTANBUL - İstanbul serbest bölge içerisinde bulunan bir binanın çatı katında yangın çıktı. İçeride bulunan vatandaşlar kendi imkanlarıyla dışarı çıkarken, itfaiyenin soğutma çalışması ise, havadan görüntülendi.

İstanbul serbest bölge içerisinde buluna bir binanın çatı katında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çevre ilçelerden de olmak üzere çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İçeride bulunan vatandaşlar kendi imkanlarıyla dışarı çıktı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışması devam ederken, olayla ilgili inceme başladı. İtfaiyenin soğutma çalışması ise, havadan görüntülendi.

Binanın çatı katın çıkan yangın büyümeden söndürüldü
Binanın çatı katın çıkan yangın büyümeden söndürüldü
Binanın çatı katın çıkan yangın büyümeden söndürüldü
Binanın çatı katın çıkan yangın büyümeden söndürüldü
Binanın çatı katın çıkan yangın büyümeden söndürüldü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Volkan Kayalar

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Binanın çatı katın çıkan yangın büyümeden söndürüldü - Haberler
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