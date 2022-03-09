İstanbul'da bir binanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü - Haberler

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İstanbul'da bir binanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü

AA - Halis Akyıldız - Güncel
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İstanbul'da bir binanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü

İstanbul Büyükçekmece'de bir binanın çatı katında çıkan yangın hasara yol açtı.

BÜYÜKÇEKMECE, İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükçekmece'de bir binanın çatı katında çıkan yangın hasara yol açtı.

Pınartepe Mahallesi'nde 4 katlı binanın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

AA / Halis Akyıldız - Güncel

Büyükçekmece, İstanbul, İtfaiye, Yangın, Güncel, Haberler

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