İstanbul'da bir binanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü
AA - Halis Akyıldız - Güncel
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İstanbul Büyükçekmece'de bir binanın çatı katında çıkan yangın hasara yol açtı.
BÜYÜKÇEKMECE, İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükçekmece'de bir binanın çatı katında çıkan yangın hasara yol açtı.
Pınartepe Mahallesi'nde 4 katlı binanın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
AA / Halis Akyıldız - Güncel