İstanbul'da bir binada patlama meydana geldi
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İstanbul'da bir binada patlama meydana geldi

İstanbul Bahçelievler'de bir binada patlama meydana geldi.

27.06.2020 05:46 | Son Güncelleme: 27.06.2020 06:15

İstanbul Bahçelievler'de bir binada patlama meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, Mimar Sinan Caddesi'ndeki bir binanın giriş katında, henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama oldu.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, patlama sonucunda çıkan yangına müdahale ediyor.

Patlamanın nedeni araştırılıyor.

İstanbul'da bir binada patlama meydana geldi

Kaynak: AA

Manşet

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