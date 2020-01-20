İstanbul'da bir binada çıkan yangın hasara yol açtı

20.01.2020 16:18 | Son Güncelleme: 20.01.2020 16:18

Arnavutköy ilçesinde, bir binanın üçüncü katında çıkan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Nenehatun Mahallesi Ayçiçek Sokağı'ndaki bir binanın 3. katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Yangın dolayısıyla binada hasar oluştu.

Kaynak: AA