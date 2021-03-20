İstanbul'da bir bankayı soyduktan sonra Ağrı'da yakalanan şüpheli tutuklandı
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İstanbul'da bir bankayı soyduktan sonra Ağrı'da yakalanan şüpheli tutuklandı

20.03.2021 12:27 | Son Güncelleme: 20.03.2021 12:33
İstanbul'da bir bankayı soyduktan sonra Ağrı'da yakalanan şüpheli tutuklandı

İstanbul'da bir banka şubesinden bıçak tehdidiyle soygun yaptıktan sonra Ağrı'da yakalanan şüpheli tutuklandı.

İstanbul'da bir banka şubesinden bıçak tehdidiyle soygun yaptıktan sonra Ağrı'da yakalanan şüpheli tutuklandı.

Eyüpsultan'da 11 Mart'ta bir banka şubesinden bıçak zoruyla 90 bin lirayı alarak kaçan ve sonrasında İstanbul ve Ağrı Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışmasıyla yakalanan M.A.'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil Demir

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