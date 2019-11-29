İstanbul'da bir araç kundaklandı
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İstanbul'da bir araç kundaklandı

İstanbul Kartal'da park halindeki bir otomobil kundaklandı.

29.11.2019 05:20 | Son Güncelleme: 29.11.2019 05:54
İstanbul'da bir araç kundaklandı

'da park halindeki bir otomobil kundaklandı.

Mahallesi Han Sokak'ta Ünal D'ye ait 34 NK 5465 plakalı otomobilin yandığını görenler itfaiyeye verdi.

Olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri kısa sürede müdahale ederek yangını söndürdü.

Şüphelilerin bir araçla geldiği, otomobili yaktıktan sonra olay yerinden uzaklaştığı tespit edildi.

Ünal D'nin, son 2 yılda kundaklanan dördüncü aracı olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA
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