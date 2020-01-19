İstanbul'da bir apartta çıkan yangın söndürüldü
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İstanbul'da bir apartta çıkan yangın söndürüldü

Beyoğlu ilçesinde bir apartta çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

19.01.2020 19:10 | Son Güncelleme: 19.01.2020 19:10
İstanbul'da bir apartta çıkan yangın söndürüldü

ilçesinde bir apartta çıkan yangın, ekiplerince söndürüldü.

Hüseyin Ağa Mahallesi Balo Sokağı'ndaki 3 katlı apartın ikinci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine , sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

ekipleri, apartta kalanları tahliye ettikten sonra müdahale ederek yangını söndürdü.

Yangında dumandan hafif şekilde etkilenen bir kişiye ise ambulansta müdahale edildi.

Kaynak: AA
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