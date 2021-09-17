İstanbul'da binlerce toplu taşıma aracı yaka kamerasıyla anlık izlenecek

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi'nce (İBB) geçtiğimiz günlerde açılışı yapılan Toplu Ulaşım Denetim ve Yönetim Merkezi'nde araç içi kameralarla takip edilen binlerce toplu taşıma aracı, yaka kameralı mobil ekipler tarafından da izlenmeye başlandı. 14 Eylül'de sahaya çıkan ilk mobil ekip, yolcu gibi davranarak taksi durdurdu, kısa mesafe için 'ters yol' gerekçesi sunan taksi sürücüsünü yaka kamerasıyla görüntüledi. O anlar kameraya yansırken, taksi sürücüsünün toplu taşıma aracı kullanım belgesinin 20 gün, araç ruhsatının ise 10 gün askıya alındığı öğrenildi.

İBB tarafından hizmete sunulan ve geçtiğimiz günlerde 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda hizmete giren Toplu Ulaşım Denetim ve Yönetim Merkezi'nde sabit kameralara ek olarak yaka kameralı mobil ekipler de eklendi. Kamera Araç Takip Şefliği ve Denetim Şefliği olmak üzere 2 birim bulunduğu merkezdeki dev ekranlarda İstanbul'da bulunan 15 binin üzerinde taksi ve 7 bine yakın minibüs, dolmuş ve taksi dolmuşlar araç içi kameralarla takip ediliyor, şoför denetimleri yapılıyor. 84 personelin 24 saat esasına uygun olarak görev aldığı merkezde vatandaşların talep ve şikayetleri de bu merkezlerde elektronik sistemler üzerinden inceleniyor.

KISA MESAFE İÇİN 'YOL TERS' DİYEN TAKSİ SÜRÜCÜSÜ YAKA KAMERASIYLA TESPİT EDİLDİ

"GİZLİ DENETİMLERLE ÇALIŞMALARIMIZI SÜRDÜRÜYORUZ"

"RUHSAT VE ŞOFÖR KARTI İPTALİ GİBİ YAPTIRIMLARIMIZ MEVCUT"

"YAKA KAMERASI DENETİM AÇISINDAN İYİ OLACAK"

Yaka kamerasının denetim açısından faydalı olacağını belirten taksici Salim Sever (40) "Yaka kamerasını ilk kez sizden duydum. Denetim açısından iyi olacak. Kameraların tüm toplu ulaşım araçlarında olması gerektiği gibi taksilerde de olması gerektiğini düşünüyorum. Panik butonunu hiç kullanmadık. Kullanmamızı gerektirecek bir durum henüz olmadı ama olması durumunda kullanacağız" ifadesini kullandı. Mevcut kamera sisteminin taksicilere olan güveni artırdığını düşünmeyen Kadir Çelik (32) ise şunları söyledi: "İnşallah yaka kameralarının bir çözümü olur. Ama yapacak olan yine yapar. Evladına o parayı yedirebilen her şekilde yedirir."

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri