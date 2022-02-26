İstanbul'da binanın çatısında çıkan yangın hasara yol açtı

BEYOĞLU, İSTANBUL (AA) - İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde 3 katlı binanın çatısında çıkan yangın hasara neden oldu.

Alınan bilgiye göre, Fetihtepe Mahallesi Kılıç Sokak'ta 3 katlı binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Ekipler, binadaki daireleri de kontrol etti.

Yangın nedeniyle çatıda hasar oluştu.