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İstanbul'da binanın çatısında çıkan yangın hasara yol açtı

AA, Emrah Gökmen - Güncel
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İstanbul'da binanın çatısında çıkan yangın hasara yol açtı

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde 3 katlı binanın çatısında çıkan yangın hasara neden oldu.

BEYOĞLU, İSTANBUL (AA) - İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde 3 katlı binanın çatısında çıkan yangın hasara neden oldu.

Alınan bilgiye göre, Fetihtepe Mahallesi Kılıç Sokak'ta 3 katlı binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Ekipler, binadaki daireleri de kontrol etti.

Yangın nedeniyle çatıda hasar oluştu.

İstanbul'da binanın çatısında çıkan yangın hasara yol açtı

AA / Emrah Gökmen - Güncel

İstanbul, İtfaiye, Beyoğlu, Yangın, Güncel, Haberler

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