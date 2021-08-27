İstanbul'da bin yeni taksi plakası 8'inci kez reddedildi
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İstanbul'da bin yeni taksi plakası 8'inci kez reddedildi

İstanbul'da bin yeni taksi plakası 8'inci kez reddedildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) 1000 yeni taksi plakası teklifi oy çokluğu ile reddedildi.

Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) 1000 yeni taksi plakası teklifi oy çokluğu ile reddedildi.

İBB UKOME toplantısı, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Orhan Demir'in başkanlığında Yenikapı Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde yapıldı. Yapılan tartışmaların ardından 1000 yeni taksi teklifi 16'ya karşı 11 oyla reddedildi. Toplantıda konuşan İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, trafik sorunu devam ettiği sürece sorunun çözülmeyeceğini ifade etti.

"Önemli olan trafiği çözmek"

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, "İstanbul'da taksi sayısının artışı sürekli gündeme geliyor. Teknolojiye geçmeden sayı artışını tespit etmek mümkün değil. Bir bölgede taksici yolcu beklerken diğer bölgede yolcu taksi arıyor. İstanbul Teknik Üniversitesinin raporunu bütün heyete vermiştik. Raporda açıkça yazıyor 24'üncü sayfasında. Teknolojiye geçilirse eğer yolcu ile taksiciyi buluşturan sistem artarsa verimlilikte artar. O zaman taksi sayısının artışına gerek kalmaz. İstanbul'da trafik sorunu aşırı derece fazla. Trafik sorunu çözülmeden taksi sayısının artışına gerek yok. Trafik sorunun çözülmesi konusunda da İBB'nin şu anda yaptığı bir çalışmayı hiç göremiyoruz. Siz trafik sorunu devam ettiği sürece bırakın taksi ilavesini 10 bin tane de taksi ilave etseniz kesinlikle bir yolcuya ulaşabilmek için veya bir yolcu hizmetini sonlandırmak için trafikten kaynaklı sorun olduğu için sayı artışı kesinlikle çözüm değil. Önemli olan trafiği çözmek" dedi.

"Taksi de yolculuk yaklaşık 1 saat zaman alıyor"

Trafiğin yoğun olduğu saatlerde taksiye ulaşmanın zorlaştığını ifade eden Başkan Aksu, "Taksi sektöründe yaptığımız yolculuk yaklaşık 1 saat gibi zaman alıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından örnek gösterilen Londra, Paris ve Tokyo gibi kentlerde taksi tarifesi toplu taşıma ücretinin çok üstünde olup sabah akşam yoğun saatlerde trafik yoğunluğuna dayalı daha yüksek tarifeler uygulanmaktadır. Bize de hakkımız olan bu tip örnekteki tarifeler verilmesi halinde kısa mesafe sorunu dair birçok problemin çözüleceğini de hep beraber göreceğiz" şeklinde konuştu.

"Kalite ücret artışıyla oluyor"

Adaletsiz tarife uygulamaları altında sektörün kalitesinin düşmekte olduğunu anlatan Aksu, "Metrodan, metrobüsten, tramvaydan toplu taşıma araçlarından binlerce şikayet var. Ben bu masada komisyon üyesi olduğum halde hiçbir zaman toplu taşımayı gündeme getirmediniz. Bununla alakalı hiçbir mevzu olmadı. Ama taksiyle yatıp taksiyle kalkıyoruz. Bunu da anlamış değiliz. Tek geçiş kullanım kartları 10 TL. 4 kişi otobüse bindiği zaman 40 TL ödüyor. Ama taksi 14,5 lira yazıyor. Bu adaletsiz tarife uygulamaları altında sektörümüzün kalitesi düşmekte, kısa mesafe sorunu ve şikayetleri artmaktadır. Kalite ücret artışıyla oluyor" ifadelerinde bulundu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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