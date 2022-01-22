İstanbul'da bilgisayarını satmak isteyenleri dolandıran şüpheli tutuklandı

PENDİK, İSTANBUL (AA) - İstanbul'da internetten bilgisayarını satmak isteyen kişileri dolandıran şüpheli tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Pendik'te yaşayan E.K'nin bilgisayarını satmak istediği kişilerce dolandırıldığı yönünde ihbarda bulunması üzerine harekete geçti.

E.K'nin internet üzerinden irtibat kurarak bilgisayarını satmak için anlaştığı kişilerin yönlendirmesiyle bilgisayarı Pendik'teki bir iş yerine bıraktığı, bu şahısların yönlendirmesiyle parasını almak için gittiği iş yerinde kimseyi bulamadığı, bilgisayarının da başkası tarafından alındığı anlaşıldı.

S.Ş. isimli bir vatandaşın da aynı yöntemle bilgisayarının çalındığını tespit eden ekipler, güvenlik kamerası görüntülerinden kimliklerini belirlediği Ayhan K. (55) ve Uğur F'yi (43) gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Ayhan K. tutuklanırken, Uğur F. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.