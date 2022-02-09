İstanbul'da bıçaklı gasp dehşeti kamerada

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (İHA) - Beşiktaş'ta yabancı uyruklu bir genç, telefonunu ve parasını gasp eden iki şahsın peşinden gidince önce darp edildi ardından da bıçaklandı. Dehşet anları kameralara yansırken, gencin kaçmasın diye bacağına sarıldığı saldırgan Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Gaspçı tutuklanırken, mağdur genç ise sınır dışı edildi.

Olay, geçtiğimiz hafta Salı günü saat 08.00 sıralarında Beşiktaş Sinanpaşa Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sabah saatlerinde yabancı uyruklu Khal Mohammad Azimi, cadde üzerinde yürümeye başladı. Bir süre sonra Azimi ile yoldan geçen iki şahıs arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmada şahıslar Azimi'nin cep telefonunu ve 100 lirasını gasp etti. Olayın ardından Azimi, şahıslardan parasını geri almak isteyince kavga çıktı.