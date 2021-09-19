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İstanbul'da bıçaklı gasp dehşeti kamerada

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
İstanbul'da bıçaklı gasp dehşeti kamerada

Kağıthane'de motosikletle bankaya giden Türkmenistan uyruklu kurye, gaspçı dehşeti yaşadı.

Kağıthane'de motosikletle bankaya giden Türkmenistan uyruklu kurye, gaspçı dehşeti yaşadı. Zanlılar yumruk atarak motosikletten düşürdükleri kuryeyi bıçakla gasp etti. Dehşet anları kameralara yansırken, Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından kıskıvrak yakalanan gaspçılar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, geçtiğimiz pazartesi günü saat 08.30 sıralarında Kağıthane Harmantepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Türkmenistan uyruklu 24 yaşındaki Jumanur A., içerisinde 8 bin 62 dolar ve 19 bin 310 lira olan çantasıyla bankaya gitmek üzere motosikletiyle yola çıktı. Sokakta yavaş ve dikkatli bir şekilde ilerleyen Jumanur A., bir anda karşısından gelen şahısların yumruk darbeleriyle yere düştü. Jumanur A. neye uğradığını şaşırırken, gaspçılardan bir tanesi çantayı alarak kaçmak istedi. Jumanur A., bunun üzerine gaspçının peşinden koşarak çantayı kurtarmaya çalıştı. Gaspçı çantayı yere düşürerek kaçmaya devam etti. Jumanur A. çantayı bir gaspçının elinden kurtarırken, arkadan gelen ise para dolu çantayı alarak beraberindeki arkadaşının motosikletine binip kaçtı. Yaşanan olay sonrasında Jumanur A. durumu polise bildirdi. Olay yerine sevk edilen Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kaçmaya çalışan İbrahim Ö.'yü (23) olayda kullandığı bıçakla birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Polis ekipleri, ardından güvenlik kameralarını inceleyerek diğer gaspçıların kimliklerini belirlemeye başladı.

Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışmalar neticesinde Cesim Berk Ö. (23) ve Mesut A. (27) olduğunu belirledikleri gaspçıları da kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Emniyette suçlarını itiraf eden gaspçılar, sevk edildikleri adliyede çıkartıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Motosikletten düşürüp gasp ettikleri anlar kamerada

Öte yandan Türkmenistan uyruklu şahsın motosikletten düşürülüp gasp edildiği o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Türkmenistan uyruklu şahsın motosikletle gittiği sırada yumrukla yere düşürüldüğü, daha sonra çantanın alınmaya çalışıldığı ve kuryenin gaspçıları kovaladığı, sonrasında arkadan gelen şahsın çantayı alarak kaçtığı görülüyor. - İSTANBUL

İstanbul'da bıçaklı gasp dehşeti kamerada

İstanbul'da bıçaklı gasp dehşeti kamerada

İstanbul'da bıçaklı gasp dehşeti kamerada

İstanbul'da bıçaklı gasp dehşeti kamerada

İstanbul'da bıçaklı gasp dehşeti kamerada

İstanbul'da bıçaklı gasp dehşeti kamerada

İstanbul'da bıçaklı gasp dehşeti kamerada

İstanbul'da bıçaklı gasp dehşeti kamerada

İstanbul'da bıçaklı gasp dehşeti kamerada

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