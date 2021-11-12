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"Bi Hareketine Bakar Hayat" kampanyası

AA / Alptekin Soykan - Haberler | Güncel

İçişleri Bakanlığı tarafından trafik kazalarında cankurtaran emniyet kemerine dikkati çekmek için başlatılan "Bi Hareketine Bakar Hayat" kampanyası kapsamında, İstanbul'un 39 ilçesinde emniyet kemeri uygulaması gerçekleştirildi.

KADIKÖY, İSTANBUL (AA) - İçişleri Bakanlığı tarafından trafik kazalarında cankurtaran emniyet kemerine dikkati çekmek için başlatılan "Bi Hareketine Bakar Hayat" kampanyası kapsamında, İstanbul'un 39 ilçesinde emniyet kemeri uygulaması gerçekleştirildi.

Kadıköy'de Rıhtım Meydan Atatürk Heykeli önünde yapılan uygulamaya İstanbul Vali Yardımcısı Mehmet Ali Özyiğit, Kadıköy Kaymakamı Mustafa Özarslan ve emniyet görevlileri katıldı. Seyir halindeki sürücüler, uygulama alanında durdurularak emniyet kemeri takmanın önemi hakkında bilgilendirildi. Bilgilendirme ve tanıtım broşür dağıtımı yapıldı.

Rıhtım Meydana getirilen araç takla atma simülatörüne binen vatandaşlar da, emniyet kemerinin kaza anında ne kadar önem taşıdığını deneyimledi.

Bi Hareketine Bakar Hayat kampanyası

Bi Hareketine Bakar Hayat kampanyası

Bi Hareketine Bakar Hayat kampanyası

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AA / Alptekin Soykan - Son Dakika Haberleri

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