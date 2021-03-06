İstanbul'da beş ilçede asayiş denetimi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

İstanbul'da beş ilçede asayiş denetimi

06.03.2021 17:44 | Son Güncelleme: 06.03.2021 17:48
İstanbul'da beş ilçede asayiş denetimi

Ali Çağlar Tınbek/ İstanbul DHA İstanbul'da dün beş ilçede huzur ve asayiş denetimleri gerçekleştirildi.

Ali Çağlar Tınbek/ İstanbul DHA İstanbul'da dün beş ilçede huzur ve asayiş denetimleri gerçekleştirildi. Denetimlerde, haklarında arama kararı olan 4 kişi yakalanırken, bir kişiye idari ceza ve 2 kişiye ise trafik cezası kesildi. Denetimlerde uyuşturucu madde, silah ve fişek ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü görevlileri dün Bahçelievler, Beyoğlu, Esenyurt, Fatih, Gaziosmanpaşa'da asayiş denetimi yaptı. 

Polis ekipleri, bin 259 kişiye Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yaptı. Ekipler denetimlerde 46.3 gram skunk, 21.14 gram bonzai, 3.8 gram taş kokain, 3.5 gram marijuana, 2.52 gram kubar olmak üzere uyuşturucu madde ile 2 ruhsatsız tabanca ve 6 adet fişek ve 1 sahte sürücü belgesi ele geçirildi. Denetimlerde, haklarında arama kararı bulunan 4 kişi yakalandı. Denetimlerde, bir kişiye idari ceza ve 2 kişiye ise trafik cezası kesildi.

 


İstanbul'da beş ilçede asayiş denetimi
İstanbul'da beş ilçede asayiş denetimi
İstanbul'da beş ilçede asayiş denetimi
İstanbul'da beş ilçede asayiş denetimi
İstanbul'da beş ilçede asayiş denetimi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Cahit Özkan Mustafa Şentop Süleyman Soylu Enis Berberoğlu Necmettin Erbakan
Magazin Alişan Eda Ece Cansu Dere Aleyna Tilki
Spor Can Bartu Caner Erkin Ersun Yanal Hakan Kutlu Cüneyt Çakır
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İstanbul'da beş ilçede asayiş denetimi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.3.2021 17:54:50. #1.15#
title