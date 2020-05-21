İSTANBUL'DA BERBERLERİN BAYRAM MESAİSİ
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İSTANBUL'DA BERBERLERİN BAYRAM MESAİSİ

İstanbul'da Ramazan Bayramı öncesi koronavirüs tedbirleri kapsamında daha önce 21.00'da kapanan berber ve kuaförlerin çalışma saatleri Çarşamba ve Perşembe geceleri 02.30'a kadar, Cuma günü ise 23.00'a kadar uzatıldı.

21.05.2020 03:11 | Son Güncelleme: 21.05.2020 03:13

İstanbul'da Ramazan Bayramı öncesi koronavirüs tedbirleri kapsamında daha önce 21.00'da kapanan berber ve kuaförlerin çalışma saatleri Çarşamba ve Perşembe geceleri 02.30'a kadar, Cuma günü ise 23.00'a kadar uzatıldı. Berberler de yeni sisteme göre gece 02.30'a kadar çalıştı.

İstanbul'da Ramazan Bayramı öncesi koronavirüs tedbirleri kapsamında daha önce 21.00'da kapanan berber ve kuaförlerin çalışma saatleri Çarşamba ve Perşembe geceleri 02.30'a kadar, Cuma günü ise 23.00'a kadar uzatıldı. Yeni düzenlemeyi İstanbul Valisi Ali Yerlikaya twitter hesabından duyurdu. Gecenin ilerleyen saatlerinde Eyüpsultan'da açık olan berberlerde vatandaşların bayram öncesi tıraş oldukları görüldü. Müşteriler tıraş olurken, berberlerin sosyal mesafeye dikkat ettikleri görülürken, maske, eldiven, galoş ve önlük takarak önlem aldıkları da gözlendi.

"HİJYEN HAT SAFADA"

Bayram nedeniyle gece 02.30'a kadar çalışmaya devam eden berber Samet Bıyıklıoğlu, "Burada hijyen hat safhada, galoşlarımızı giydik. Malzemelerimiz dezanfekte ediyoruz. Randevulu sistemle çalışıyoruz. Gelen müşterimizi dışarıda bekletiyoruz. Randevusuna göre içeriye alıyoruz. Elimizden geldiği kadar korunmaya çalışıyoruz" dedi.

"KISITLAMALI DA OLSA DEVAM ETMESİNİ İSTİYORUZ"

Berber önünde tıraş olmayı bekleyen Mustafa Işıklı, "Berber sırası bekliyorum. Kendi sağlığımızı hem de çevremizdeki insanların sağlığına dikkat etmemiz lazım. Duyarlı davranmamız lazım neticede geçici bir dönem biraz sabret etmemiz gerekiyor. Berberlerin uzun bir aradan sonra tekrar açılması iyi oldu hem berberler için hem de bizim gibi berberlerin açılmasını dört gözle bekleyen insanlar için. Dolayısıyla en azından kısıtlamalı da olsa bu tarz uygulamanın bu süreç bitene kadar devam etmesini istiyoruz arzu ediyoruz" diye konuştu.

İSTANBUL'DA BERBERLERİN BAYRAM MESAİSİ

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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