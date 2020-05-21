İstanbul'da berber, kuaför ve güzellik salonlarının mesai saatlerine bayram düzenlemesi
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İstanbul'da berber, kuaför ve güzellik salonlarının mesai saatlerine bayram düzenlemesi

İstanbul'da berber, kuaför ve güzellik salonlarının mesai saatlerine yapılan bayram düzenlemesi esnafı mutlu etti.

İstanbul'da berber, kuaför ve güzellik salonlarının mesai saatlerine bayram düzenlemesi
21.05.2020 00:22 | Son Güncelleme: 21.05.2020 00:40

İstanbul'da berber, kuaför ve güzellik salonlarının mesai saatlerine yapılan bayram düzenlemesi esnafı mutlu etti.

Beylikdüzü'nde 3 kardeşiyle berberlik yapan Burhan Balcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, randevu sistemiyle çalıştıklarını ve dezenfektan, sosyal mesafe gibi tedbirlere dikkat etiklerini söyledi.

Randevu sistemiyle çalıştıkları için iş yerinde yoğunluk olmadığını, müşterilerin de zamanında geldiğini belirten Balcı, şöyle konuştu:

"Saati geldi mi geliyorlar, tıraş olup gidiyorlar. Bayram öncesi aslında faza bir yoğunluk yok. Daha önceleri çok fazla çalışıyorduk, baya bir yoğunluk oluyordu. Bu virüsten dolayı randevu usulüyle çalışma hem daha iyi oldu aslında hem de daha rahat çalışıyoruz. Ortalama bir gün içerisinde 30-40 müşteri geliyor. Daha önce saat 09.00'da açıp akşam 21.00'de kapatıyorduk. Yeni yönetmeliğe göre bayram öncesinde sabah 09.00'da açacağız ve gece saat 02.30'a kadar iş yerimiz açık kalacak."

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ise sosyal medya hesabından berber, kuaför ve güzellik salonlarının çarşamba ve perşembe günleri gece saat 02.30, 22 Mayıs'ta ise 23.00'e kadar faaliyetlerine devam edebileceklerini ifade etmişti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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