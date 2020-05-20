İstanbul'da berber, kuaför ve güzellik salonlarının mesai saatlerine bayram düzenlemesi
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İstanbul'da berber, kuaför ve güzellik salonlarının mesai saatlerine bayram düzenlemesi

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, berber, kuaför ve güzellik salonlarının bugün ve yarın gece 02.30, 22 Mayıs'ta ise 23.00'a kadar faaliyetlerine devam edebileceklerini bildirdi.

İstanbul'da berber, kuaför ve güzellik salonlarının mesai saatlerine bayram düzenlemesi
20.05.2020 18:46 | Son Güncelleme: 20.05.2020 18:46

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, berber, kuaför ve güzellik salonlarının bugün ve yarın gece 02.30, 22 Mayıs'ta ise 23.00'a kadar faaliyetlerine devam edebileceklerini bildirdi.

Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Berber, kuaför, güzellik salonu/merkezi vb. iş yerleri belirlenen kurallar çerçevesinde Ramazan Bayramı öncesi, 20 ve 21 Mayıs'ta gece 02.30, 22 Mayıs'ta 23.00'a kadar faaliyetlerine devam edebileceklerdir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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