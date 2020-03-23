İstanbul'da belediyelerin yeni tip koronavirüs tedbirleri İstanbul'daki ilçe belediyeleri, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aldığı önlemleri genişletiyor.

İstanbul'daki ilçe belediyeleri, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aldığı önlemleri genişletiyor.

Beylikdüzü Belediyesi vatandaşların evlerinden çıkmadan birçok belediye işlemini gerçekleştirebilmesi adına online hizmet altyapısını genişletirken, evden çıkılması durumunda ilçe sakinleri için hijyenik ortamlar hazırlıyor.

Belediye binası ve kaymakamlık başta olma üzere lokasyonu yoğun olan kamu binalarında maksimum güvenliği ve hijyeni sağlayan belediye, ilk etapta üç noktaya dezenfeksiyon kabinleri yerleştirdi.

Sağlık Bakanlığı onaylı ve tamamen dezenfeksiyon işlemi üzerine tasarlanan kabinlerde kullanılan malzeme ise kişilerin solunum yollarında problem oluşturmayacak damlacık büyüklüğünde püskürtme yapısına sahip.

Avcılar Belediyesi de mücadele kapsamında sürdürdüğü koruyucu ve önleyici dezenfeksiyon çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. İlçeye gelen taksi ve minibüsler dezenfekte ediliyor.

Belediye ekiplerince oluşturulan araç dezenfekte noktalarında sağlanan hizmete şahsi araçlar da dahil edildi.

Kaynak: AA