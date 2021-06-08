İstanbul'da belediyelerin spor müdürleri bir araya geldi
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İstanbul'da belediyelerin spor müdürleri bir araya geldi

İstanbul'da belediyelerin spor müdürleri bir araya geldi
Anadolu Ajansı / Süha Gür - Haberler | Spor

İstanbul'da belediyelerin spor müdürleri, Bakırköy Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından organizasyonu yapılan toplantıda buluştu.

İstanbul'da belediyelerin spor müdürleri, Bakırköy Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından organizasyonu yapılan toplantıda buluştu.

Bakırköy Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Sait Babaoğlu'nun organize ettiği toplantıda, belediyelerin spordan sorumlu müdürlerinin yanı sıra İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürü İlker Öztürk de yer aldı.

Toplantıda, belediyelerin sporun altyapısına katkılarını daha çok nasıl arttırabileceği, kulüplere desteğin Türk sporuna yansıması, okul sporlarına verilecek katkılar ve tesisleşme esnasında siyasi beklentilere göre değil ihtiyaca ve kullanılabilir yapılması, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile diyaloğu, pandemi sonrasında sportif çalışmalar ele alındı.

Toplantı sonrasında Sait Babaoğlu tüm katılımcılara teşekkür etti. Bu tür toplantıların daha sıklıkla yapılmasının Türk sporuna daha çok katkı sağlayacağını söyledi. Katılımcılar da memnuniyetini belirterek Bakırköy Belediyesine teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süha Gür

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