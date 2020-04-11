İstanbul'da belediyeler evden çıkamayan vatandaşların ihtiyacını karşılıyor
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Büyükçekmece, Bağcılar, İstanbul, Güncel

İstanbul'da belediyeler evden çıkamayan vatandaşların ihtiyacını karşılıyor

İstanbul'daki ilçe belediyeleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağının başlamasının ardından ilçe sakinlerinin ihtiyaçlarını karşılarken, bir yandan da denetimlerini sürdürüyor.

11.04.2020 15:28 | Son Güncelleme: 11.04.2020 15:28
İstanbul'da belediyeler evden çıkamayan vatandaşların ihtiyacını karşılıyor

İstanbul'daki ilçe belediyeleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağının başlamasının ardından ilçe sakinlerinin ihtiyaçlarını karşılarken, bir yandan da denetimlerini sürdürüyor.

Bağcılar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, sokağa çıkma yasağının ardından polis ekipleri ilçenin birçok noktasında denetimlerini sürdürürken, devriye ekipleri de ara sokakları kontrol ediyor.

İlçe genelinde fırın sayısının fazla olması nedeniyle araçla dağıtım yapma gereği duymayan fırıncılar, yakın apartmanlardan telefonla verilen siparişleri de vatandaşların sarkıttığı sepetlere koyarak ulaştırıyor.

Vefa İletişim Merkezi ekipleri de evinden çıkamayan 65 yaş ve üzeri ile kronik hastalığı olan vatandaşların evlerine giderek gıda ve ekmeklerini teslim ediyor.

Çevre Koruma Müdürlüğü ekipleri ise PTT, noter, bankalar ile tapu ve nüfus müdürlükleri gibi halkın yoğun olduğu kurum kuruluşların önlerinde dezenfekte çalışmaları gerçekleştirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, en kritik dönem olarak görülüp sokağa çıkma yasağına ve diğer tedbirlere uyulması gerektiğinin altını çizerek, "Lütfen kendi ve toplum sağlığımız için son bir gayret gösterelim. İnşallah, koronavirüs salgınını atlatarak, normal hayatımıza döneceğiz." ifadesini kullandı.

Büyükçekmece'de gıda, ilaç ve evde sağlık hizmeti talepleri karşılandı

Büyükçekmece Belediyesi ekipleri de evinden çıkamayan vatandaşların gıda, ilaç ve evde sağlık hizmeti gibi taleplerini karşıladı. Ayrıca ekipler, eczanelerde dezenfektasyon çalışmalarını da sürdürdü.

Belediyenin çağrı merkezini arayarak ihtiyaçlarını ileten vatandaşların gereksinim duydukları gıda maddeleri ile tıbbi malzemeler de evlerine teslim edildi.

İlçenin 4 bölgesinde oluşturulan acil müdahale ekipleri de tek yaşayan yaşlı vatandaşların temel ihtiyaçlarını karşıladı.

Büyükçekmece Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri ise evde sağlık hizmeti almak isteyenlerin tedavi, enjeksiyon ve pansuman ihtiyaçlarını giderdi.

Sokak hayvanları ve kuşları da unutmayan ekipler, kaplara ve sokaklara mama ile yem bıraktı.

Esenyurt'ta fırınlar denetlendi

Esenyurt Belediyesine bağlı ekipler de sokağa çıkma yasağı kapsamında çalışmalarını sürdürdü.

Zabıta ekipleri vatandaşların sokağa çıkma yasağına uyup uymadıklarını kontrol etti. Ayrıca, kapalı kalması gerekirken iş yerini açan börekçiye de ceza yazan zabıta ekipleri, fırınlarda da denetim gerçekleştirdi.

Fırındaki denetim esnasında biri maskesiz, diğeri de 20 yaş altında olan 2 kişi, evlerine gönderildi. Fırın çalışanlarına da maske ve eldiven uyarısı yapan zabıta ekipleri, sosyal mesafenin önemine dikkati çekti.

Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri ise sokak hayvanları için sokaklara mama ve su bıraktı.

Kaynak: AA

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Güncel Manşet

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