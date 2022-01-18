İstanbul'da belediye otobüsünün çarptığı kadın yaralandı
AA / Fatih Çağlar Demirbaş - Haberler | Güncel
İstanbul'un Esenyurt ilçesinde belediye otobüsünün çarpması sonucu yaralanan kadın, hastaneye kaldırıldı.
ESENYURT, İSTANBUL (AA) - İstanbul'un Esenyurt ilçesinde belediye otobüsünün çarpması sonucu yaralanan kadın, hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, Doğan Araslı Bulvarı'nda yolun karşısına geçmek isteyen kadına İETT otobüsü çarptı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan yaralı kadının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Yolda oluşan trafik, belediye otobüsünün çekilmesinin ardından normale döndü.
AA / Fatih Çağlar Demirbaş - Son Dakika Haberleri