İSTANBUL'DA BEKLEYEN RUS SAVAŞ GEMİSİ KARADENİZ'E DÖNDÜ

08.01.2020 14:52 | Son Güncelleme: 08.01.2020 14:52

Haber-Kamera: Özgür EREN-Zeki GÜNAL

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ziyareti öncesi geçtiğimiz pazar günü İstanbul'a gelen Rus savaş gemisi Karadeniz'e döndü.

Rus donanmasının kuzey filosuna ait füze kruvazörü 055 borda numaralı 'Mareşal Ustinov' pazar günü Karadeniz'den İstanbul Boğazı'na girmişti. Kötü hava koşulları nedeniyle Kabataş'a yanaşamayan savaş gemisi Moda açıklarına demirledi.

SAHİL GÜVENLİK BOTU EŞLİK ETTİ3 gündür İstanbul'da bulunan gemi saat 13.00 sıralarından Moda sahilinden hareket etti. Gemi İstanbul Boğazı'ndan geçip tekrar Karadeniz'e açıldı. Geminin geçişine Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı'na bağlı bir sahil güvenlik botu eşlik etti. Yaklaşık 1,5 saatte Boğaz geçişini tamamlayan gemi Karadeniz'e açıldı.

Görüntü Dökümü-------Savaş gemisinden genel detaylar -Gemiden yakın detaylar-Sahil güvenlik botundan detay görüntü-Geminin boğazdan geçişi-Kabataş'a yanaşamaması

Kaynak: DHA