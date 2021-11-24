İstanbul'da beklenen yağmur başladı

İSTANBUL (İHA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son uyarıların ardından İstanbul'da yağmur etkisini göstermeye başladı.

Dünkü güneşli havanın ardından, bugün sabah saatlerinde yağmur etkili olmaya başladı. Çatalca'da şiddetini arttıran yağış nedeniyle, vatandaşlar ve sürücüler zor anlar yaşadı. Dışarıya hazırlıklı çıkan vatandaşlar şemsiyelerini kullanırken, tedbirsiz dışarı çıkan vatandaşlar ise yağmurun altında ıslandı. Yağmurun aralıklar ile bir süre daha etkili olması bekleniyor. - İSTANBUL

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