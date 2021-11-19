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İstanbul'da beklenen yağmur başladı

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İstanbul'da beklenen yağmur başladı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen yağmur başladı.

İSTANBUL (İHA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen yağmur başladı. Yağmur nedeniyle bazı bölgelerde trafik yoğunluğu oluştu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul'da öğlen saatlerinde başlayan sağanak yağmurun İstanbul genelinde etkili olacağı uyarısında bulunmuştu. İstanbul'da Anadolu Yakasında bazı bölgelerde yağmur etkili oldu. İstanbulluların yağmura hazırlıklı olduğu görüldü.

TRAFİKTE YOĞUNLUK OLUŞTU

Öğlen saatlerinde başlayan yağmur, bazı bölgelerde trafiğe neden oldu. İBB'nin trafik haritası verilerine göre yoğunluk yüzde 53'ü aştı. Akşam saatlerinden itibaren hafif görülen yağışın etkisini kaybetmesi bekleniyor.

(Abdul Samet Kaya - Aykut Zor/ İHA)

İstanbul'da beklenen yağmur başladı

İstanbul'da beklenen yağmur başladı

İstanbul'da beklenen yağmur başladı

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