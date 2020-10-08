Üsküdar'da beklenen yağmur başladı
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Üsküdar'da beklenen yağmur başladı

08.10.2020 19:21 | Son Güncelleme: 08.10.2020 19:44

Üsküdar'da beklenen yağmur başladı Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul, Anadolu Yakası'nda sahil kesiminde yağmur başladı.

Üsküdar'da beklenen yağmur başladı

İSTANBUL - Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul, Anadolu Yakası'nda sahil kesiminde yağmur başladı. Üsküdar'da yağmur yer yer etkisini gösterdi.

Metroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıların ardından Anadolu yakasında beklenen yağış başladı. Öğleden sonra yer yer şiddetini arttıran yağmur bazı vatandaşlara zor anlar yaşattı. Yağmura ve lodosa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar duraklara girerek yağmurdan ve rüzgardan korunmaya çalıştı. Üsküdar'da sahilde yürüyüş yapan vatandaşlar yağmurdan kaçarken oturma alanları da boş kaldı. Olası bir yağmur göllenmeleri ve birikintilere karşı belediye araçları hazır bekletildi.

Üsküdar'da beklenen yağmur başladı
Üsküdar'da beklenen yağmur başladı
Üsküdar'da beklenen yağmur başladı
Üsküdar'da beklenen yağmur başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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