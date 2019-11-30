İstanbul'da beklenen yağış  şimşeklerin ardından başladı

30.11.2019 22:23 | Son Güncelleme: 30.11.2019 22:23

İSTANBUL'da beklenen yağış, gökyüzünü aydınlatan şimşeklerin ardından başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul'da akşam saatleri için sağanak yağış uyarısında bulunmuştu. Beklenen yağış saat 20.00 gökyüzünü aydınlatan şimşeklerin ardından başladı. Kartal'da başlayan yağış hafif sağanak şeklinde meydana geldi. Zaman zaman da şimşekler gözlendi.

Kaynak: DHA

- İstanbul