İstanbul'da beklenen yağış  şimşeklerin ardından başladı
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İstanbul'da beklenen yağış  şimşeklerin ardından başladı

İSTANBUL'da beklenen yağış, gökyüzünü aydınlatan şimşeklerin ardından başladı.

30.11.2019 21:51 | Son Güncelleme: 30.11.2019 21:51
İstanbul'da beklenen yağış  şimşeklerin ardından başladı
'da beklenen yağış, gökyüzünü aydınlatan şimşeklerin ardından başladı. , İstanbul'da akşam saatleri için sağanak yağış uyarısında bulunmuştu. Beklenen yağış saat 20.00 gökyüzünü aydınlatan şimşeklerin ardından başladı. Kartal'da başlayan yağış hafif sağanak şeklinde meydana geldi. Zaman zaman da şimşekler gözlendi.

 


- İstanbul
Kaynak: DHA
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