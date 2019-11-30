İSTANBUL'DA BEKLENEN YAĞIŞ  ŞİMŞEKLERİN ARDINDAN BAŞLADI
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İSTANBUL'DA BEKLENEN YAĞIŞ  ŞİMŞEKLERİN ARDINDAN BAŞLADI

İstanbul'da beklenen yağış, gökyüzünü aydınlatan şimşeklerin ardından başladı.

30.11.2019 21:40 | Son Güncelleme: 30.11.2019 21:40
İSTANBUL'DA BEKLENEN YAĞIŞ  ŞİMŞEKLERİN ARDINDAN BAŞLADI

'da beklenen yağış, gökyüzünü aydınlatan şimşeklerin ardından başladı. , İstanbul'da akşam saatleri için sağanak yağış uyarısında bulunmuştu. Beklenen yağış saat 20.00 gökyüzünü aydınlatan şimşeklerin ardından başladı. 'da başlayan yağış hafif sağanak şeklinde meydana geldi. Zaman zaman da şimşekler gözlendi.

Görüntü Dökümü 

----------(KARTAL)-Şimşeklerden görüntü-Yağmurdan detaylar-Otobüs durağında bekleyenler -Yağmurdan ıslanmamak için koşan vatandaşlar -Kartal D-100 Karayolundan detaylar-Genel ve detaylar (ZEYTİNBURNU)-Şimşeklerden görüntü-Yağmurdan detaylar-Yağmurdan ıslanmamak için koşan vatandaşlar 

 


Kaynak: DHA
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