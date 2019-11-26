İstanbul'da beklenen yağış başladı
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İstanbul'da beklenen yağış başladı

İstanbul'da beklenen yağış başladıİSTANBUL - İstanbul'da beklenen sonbahar yağmurları başladı.

26.11.2019 21:30 | Son Güncelleme: 26.11.2019 21:31
İstanbul'da beklenen yağış başladı

'da beklenen yağış başladı

İSTANBUL - İstanbul'da beklenen sonbahar yağmurları başladı.

'nün uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen sonbahar yağmurları başladı. Akşam saatlerinde yer yer şiddetini arttıran yağmur bazı vatandaşlara zor anlar yaşattı. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar saçak altlarına girerek ve duraklara sığınarak korunmaya çalıştı.

Kaynak: İHA

Haber Videosu: İstanbul'da beklenen yağış başladı
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