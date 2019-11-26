İstanbul'da beklenen yağış başladı
İstanbul'da beklenen yağış başladıİSTANBUL - İstanbul'da beklenen sonbahar yağmurları başladı.
İstanbul'da beklenen yağış başladı
İSTANBUL - İstanbul'da beklenen sonbahar yağmurları başladı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen sonbahar yağmurları başladı. Akşam saatlerinde yer yer şiddetini arttıran yağmur bazı vatandaşlara zor anlar yaşattı. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar saçak altlarına girerek ve duraklara sığınarak korunmaya çalıştı.
Haber Videosu: İstanbul'da beklenen yağış başladı