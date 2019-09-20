İstanbul'da beklenen yağış başladı
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen yağış başladı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen yağış başladı. Yağış nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen yağış başladı. Bir anda bastıran yağmurun etkisiyle vatandaşlar ve araç sürücüleri zor anlar yaşadı. Taksim Meydanı'nda yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar meydanda bulunan iş yerlerinin saçaklarına sığındı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yağışın belirli aralıklarla gün boyu devam edeceğini bildirdi. - İSTANBUL