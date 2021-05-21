İstanbul'da beklenen sağanak yağmur başladı
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İstanbul'da beklenen sağanak yağmur başladı

İstanbul'da beklenen sağanak yağmur başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Meteorolojinin yaptığı uyarıların ardından İstanbul'da beklenen sağanak yağmur etkili olmaya başladı.

Meteorolojinin yaptığı uyarıların ardından İstanbul'da beklenen sağanak yağmur etkili olmaya başladı.

Meteoroloji tarafından yapılan son değerlendirmelerin ardından İstanbul'da yağmur etkisini göstermeye başladı. Beylikdüzü ve Esenyurt'ta şiddetini artıran yağış nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Kimi vatandaşlar şemsiyesini kullanırken, yağışa hazırlıksız yakalananlar ise yağmur altında ıslandı. Yağmurun akşam saatlerine kadar etkisini devam ettirmesi bekleniyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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