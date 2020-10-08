Sağanak ve doluya karşı vatandaşlar önlem aldı
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Sağanak ve doluya karşı vatandaşlar önlem aldı

08.10.2020 08:09 | Son Güncelleme: 08.10.2020 08:48

İstanbul'da bugün etkili olması beklenen sağanak ve doluya karşı vatandaşlar önlem aldı.

İstanbul'da bugün etkili olması beklenen sağanak ve doluya karşı vatandaşlar önlem aldı.

İstanbul ve çevre iller için verilen meteorolojik uyarı sonrası vatandaşlar, araçlarının, öngörülen dolu ve sağanaktan etkilenmemesi için çeşitli tedbirler aldı. Bazı vatandaşlar araçlarını AVM'lerin kapalı otoparklarına bırakırken, bazıları da D-100 karayolu güzergahındaki köprülü kavşakların altına pak etti.

Kimi vatandaşların da etkili olması beklenen dolu yağışına karşı araçlarını halı, kilim, karton ve hava kabarcıklı naylonla kapladığı görüldü.

Öte yandan İstanbul'un çeşitli ilçelerinde gece boyunca hafif şiddette yağış etkili oldu.

Sağanak ve doluya karşı vatandaşlar önlem aldı
Sağanak ve doluya karşı vatandaşlar önlem aldı
Sağanak ve doluya karşı vatandaşlar önlem aldı
Sağanak ve doluya karşı vatandaşlar önlem aldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alptekin Soykan

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