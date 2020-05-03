- İstanbul'da beklenen sağanak gece yarısı başladı
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- İstanbul'da beklenen sağanak gece yarısı başladı

- İstanbul'da beklenen sağanak gece yarısı başladı
03.05.2020 01:45 | Son Güncelleme: 03.05.2020 01:46

- İstanbul'da beklenen sağanak gece yarısı başladı Meteoroloji Bölge Müdürlüğü tarafından megakent İstanbul için yapılan sağanak yağmur uyarısı gece saatlerinde başladı.

- İstanbul'da beklenen sağanak gece yarısı başladı

İSTANBUL - Meteoroloji Bölge Müdürlüğü tarafından megakent İstanbul için yapılan sağanak yağmur uyarısı gece saatlerinde başladı.

Sağanak yağmur gök gürültüsüyle beraber geldi

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan hava tahmininde İstanbul genelinde etkili olması beklenen sağanak yağış, saat 00.00 itibariyle Anadolu Yakasında başladı. İstanbul'un ana halterlerinden birisi olan D-100 Karayolu ile birlikte sokağa çıkma kısıtlamasıyla birlikte bomboş kalan Kadıköy ve Üsküdar meydanlarında sağanak yağış etkisini gösterdi. Yağışın hız kaybederek Cuma gününe kadar sürmesi bekleniyor.

Ekipler su baskınlarına karşı hazır bekletildi

Sağanak yağışla birlikte meydana gelebilecek olası su baskınlarına karşılık başta İtfaiye ekipleri olmak üzere belediyelerinde ekipleri araçlarıyla birlikte gece boyunca hazır olarak bekleyecek.

- İstanbul'da beklenen sağanak gece yarısı başladı

Kaynak: İHA

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