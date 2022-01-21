İstanbul'da beklenen kar yağışına karşı önlemler alındı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), bu akşamdan itibaren etkili olması beklenen soğuk hava ve gelecek hafta ortasına kadar süreceği tahmin edilen kar yağışının hayatı olumsuz etkilememesi için bir dizi önlem aldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), bu akşamdan itibaren etkili olması beklenen soğuk hava ve gelecek hafta ortasına kadar süreceği tahmin edilen kar yağışının hayatı olumsuz etkilememesi için bir dizi önlem aldı.

İBB'den yapılan açıklamaya göre, kentte ana cadde ve meydanların açık tutulması için İstanbul'da 7 bin 421 personel, 1582 karla mücadele aracı ve iş makinesi görev yapacak. Kentte 350 farklı noktada kurulan istasyonlarda, 206 bin 56 ton tuz ve 64 farklı tankta toplam 1290 ton solüsyon da karla mücadele için hazır bekletiliyor.

İETT otobüsleri, raylı sistemler ve vapurlar da talep olması durumunda ek sefer konulacak. Tramvay hatlarında ve açıktaki metro istasyonlarında tuzlama çalışmaları yapılacak.

Metrobüs hattında iş makineleri görev yapacak

Metrobüs güzergahı boyunca iş makineleri ortaya çıkabilecek olumsuzluklara müdahale için hazır bekleyecek. Köy yollarını açık tutmak için 142 kepçeli traktör görevlendirilirken, 11 vinç ve kurtarıcı da görev başında olacak.

İBB ekipleri, trafikte yaşanması muhtemel aksaklıkların önüne geçmek için 42 araçla sinyal bakım onarımı için sahada olacak.

Beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle yaşanması muhtemel olumsuzluklara karşı 10 mobil büfe sahada çay, çorba, yiyecek dağıtımı yapmak için hazır bekleyecek.

Genel trafik akışının aksamaması için 12 çekiciyle Beylikdüzü, Küçükçekmece, Şirinevler, Merter, Mahmutbey, Haliç, 1. Köprü, Vatan Caddesi, Bostancı, Çamlıca, Pendik ve Kavacık bölgelerinde 24 saat kesintisiz hizmet verilecek.

Misafirhaneler evsizlere açıldı

İBB, sokaklarda yaşayanlar için de hazırlıklarını tamamladı. Erkekler için Esenyurt'ta bulunan 300 kişi kapasiteli bakım merkezi, kadınlar için de 100 kişi kapasiteli Kayışdağı'ndaki misafirhane hizmet verecek.

İBB Veteriner Hizmetleri, soğuk günlerde sokak hayvanları için çalışmalarına ara vermeden sürdürecek. Belirlenen iki bakımevinde gece çalışması kapsamında sahipsiz hayvanların muayene, tedavi ve bakımları yapılacak. 500 noktada günlük yaklaşık 2 ton mama ile sahipsiz hayvanlara gıda desteği sağlanacak.

İGDAŞ ekipleri de olumsuz hava şartları karşı İstanbullulara güvenli ve sürdürülebilir doğal gaz hizmeti için 7 gün 24 görev başında olacak.