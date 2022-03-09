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İstanbul'da beklenen kar yağışı Silivri'nin yüksek kesimlerinde başladı

AA - Alparslan Ermiş - Güncel
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İstanbul'da beklenen kar yağışı Silivri'nin yüksek kesimlerinde başladı

Silivri'nin yüksek kesimlerindeki mahallelerinde kar yağışı etkili oluyor.

KADIKÖY, İSTANBUL (AA) - Silivri'nin yüksek kesimlerindeki mahallelerinde kar yağışı etkili oluyor.

Meteorolojinin gece saatlerinden itibaren kentte beklendiğini duyurduğu kar yağışı, Silivri'nin yüksek kesimlerinde başladı.

Kar yağışı, Silivri'nin Gazitepe, Kadıköy ve Akören mahallerinde hafif şekilde etkisini sürdürüyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü, Balkanlar ve Karadeniz üzerinden gelen soğuk hava nedeniyle hafta ortasına kadar aralıklarla yağmur ve sağanak şeklinde görülecek yağışların, 9 Mart Çarşamba yüksek kesimlerde, 10 Mart Perşembe kent genelinde karla karışık yağmur ve kar şekline dönerek, hafta başına kadar zaman zaman kuvvetli olacağı uyarısında bulunmuştu.

İBB Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) ise hafta başında etkisini gösteren Sibirya kökenli soğuk hava dalgasının, nemin de etkisiyle yağışa dönüşeceğini, ocak ayında yaşanan kar kalınlıklarına ulaşılabileceğini belirtmişti.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

AA / Alparslan Ermiş - Güncel

Kadıköy, Mart, kar, Güncel, Haberler

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