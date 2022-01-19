İstanbul'da beklenen kar yağışı etkisini göstermeye başladı - Haberler
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İstanbul'da beklenen kar yağışı etkisini göstermeye başladı

İhlas Haber Ajansı / Emre Sertdemir - Haberler | Güncel

İstanbul'da beklenen kar yağışı etkisini göstermeye başladı İstanbul'da beklenen kar yağışı akşam saatlerinde başladı.

İSTANBUL (İHA) - İstanbul'da beklenen kar yağışı etkisini göstermeye başladı

İSTANBUL - İstanbul'da beklenen kar yağışı akşam saatlerinde başladı. İstanbul'un yüksek kesimlerinde yağan kar yağışı yer yer etkisini göstermeye devam ediyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yurt genelinde yağış uyarılarının ardından, İstanbul'un yüksek kesimlerinde, akşam saatlerinde kar yağışı etkili oldu.

İstanbul için beklenen kar yağışı akşam saatlerinde etkisini gösterdi. İstanbul'un çeşitli ilçelerinde yağan kar yağışı yer yer bastırırken aralıklarla devam etti. Yağan kar yağışı sonrası birçok ilçede yollar beyaza büründü. Belediyeleri ait tuzlama araçları ise caddelerde ve otoyollarda tuzlama çalışması gerçekleştiriyor.

İstanbul'da beklenen kar yağışı etkisini göstermeye başladı

İstanbul'da beklenen kar yağışı etkisini göstermeye başladı

İstanbul'da beklenen kar yağışı etkisini göstermeye başladı

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İhlas Haber Ajansı / Emre Sertdemir - Son Dakika Haberleri

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