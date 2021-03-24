İstanbul'da beklenen kar yağışı etkili oldu: Lapa lapa kar yağdı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

İstanbul'da beklenen kar yağışı etkili oldu: Lapa lapa kar yağdı

24.03.2021 08:33 | Son Güncelleme: 24.03.2021 08:37
İstanbul'da beklenen kar yağışı etkili oldu: Lapa lapa kar yağdı

AKOM'dan yapılan açıklamaya göre İstanbul'da karla karışık yağmur bekleniyordu.

AKOM'dan yapılan açıklamaya göre İstanbul'da karla karışık yağmur bekleniyordu. Beklenen kar yağışı Anadolu yakasında etkili oldu. Lapa lapa yağan kar yağışıyla birlikte Çamlıca tepesi beyaza büründü.

AKOM'dan daha önce İstanbul'da karla karışık yağmur uyarısı yapılmıştı. Yapılan uyarı sonrası Anadolu Yakasında bulunan Çamlıca Tepesine lapa lapa kar yağdı. Aralıklarla birlikte lapa lapa yağan kar Çamlıca Tepesini beyaza bürüdü. - İSTANBUL

İstanbul'da beklenen kar yağışı etkili oldu: Lapa lapa kar yağdı
İstanbul'da beklenen kar yağışı etkili oldu: Lapa lapa kar yağdı
İstanbul'da beklenen kar yağışı etkili oldu: Lapa lapa kar yağdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Pervin Buldan Numan Kurtulmuş Enis Berberoğlu Bekir Pakdemirli Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Merve Dizdar İbrahim Tatlıses Mehmet Ali Erbil Farah Zeynep Abdullah
Spor Erol Bulut Caner Erkin Şenol Güneş Bülent Uygun Aykut Kocaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kar Dolar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İstanbul'da beklenen kar yağışı etkili oldu: Lapa lapa kar yağdı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.3.2021 08:37:29. #1.16#
title